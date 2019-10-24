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"Yavrumun eli silah tutmayacak, kalem tutacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi sürüyor - Anne Hatice Levent: - "Yavrumun eli silah tutmayacak, kalem tutacak. Ciğerimi kopardılar. Benim yavrum onların işine yaramaz. Yavrumu dizimin dibine yollasınlar"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Yaklaşık 4 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için oturma eylemine katılan anne Hatice Levent, kızını çok özlediğini söyledi.

Evladının ve kaçırılan tüm çocukların ailelerine verilmesini isteyen Levent, kimseyle bir sorunlarının olmadığını belirtti.

- "Yavrum okuyarak bana bakacaktı"

Çocuğunun yanına gelmesini isteyen Levent, şöyle konuştu:

"Yavrumun eli silah tutmayacak, kalem tutacak. Ciğerimi kopardılar. Benim yavrum onların işine yaramaz. Yavrumu dizimin dibine yollasınlar. Tüm anaların evlatlarını yollasınlar. Biz garibanız, yavrum okuyarak bana bakacaktı. Karıncaya basmazdı. Çocuğumu arkadaşları götürdü, kuyuya attı. Yavrum arkadaşlarının kurbanı oldu. Yavrum gittikten sonra beni aradıkları telefonu bile kırdım. 52 gündür buradayız. Yavrularımız gelinceye kadar burada beklemeye kararlıyız. Herşey boğazımda düğümleniyor. Sadece yavrularımızı göndersinler."

- Ailelere destek ziyareti

Bu arada, merkezi İstanbul'da bulunan Süreyya, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (SÜREYYA-DER) üyelerinden 19 kadın, oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.

Derneğin başkan yardımcısı Hamide Camcı, İstanbul'dan geldiklerini, eylemi ilk başlatan cesur annenin ardından burayı yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Yüreklerinin hep burada olduğunu aktaran Camcı, "Bugün anneleri ziyaret ettik. Onların duygularını anlamak için... Bir anne olarak o kadar karmaşık şeyler yaşıyoruz ki onları anlamaya çalışıyoruz. Kendilerine dua ediyoruz. Allah burada bulunan ailelerin yardımcısı olsun. Tekrar ziyarete geleceğiz ve destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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annelerin oturma eylemi Diyarbakır HDP PKK

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