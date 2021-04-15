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  4. Adana'da ilginç görüntüler! Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği böyle kovaladı

Adana'da ilginç görüntüler! Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği böyle kovaladı

15.04.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kedinin, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovalama anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, merkez ilçe Seyhan’a bağlı Reşatbey Mahallesi’nde gerçekleşti. 3 sokak köpeği, çarşıda bir yavru kediyi köşeye sıkıştırdı. Köpekler, kendinin etrafını sarıp, ona doğru hamle yaptı. Bu durumu fark eden ve çarşı esnafının ‘Tekir’ adını verdiği anne kedi, 7 aylık yavrusunu kurtarmak için korkusuzca köpeklere saldırdı. Büyük bir şok yaşayan köpekler, kedinin saldırgan ve gözü kara hamlesinden korkup kaçtı. Kedi de yavrusunu kurtarmayı başardı. Kedi bununla da yetinmeyip köpekleri bir süre daha kovaladı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Sabah iş yerlerine geldiklerinde söz konusu görüntüyle karşılaşan iş yeri sahipleri, “Adanalıyık, Allah’ın adamıyık. Adana’nın suyundan içen kedi modu” notuyla bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Esnaf Tufan Altunbüken, ise kediye yıllardır esnafın baktığını belirterek, “Kedi biraz agresif bir kedi. Daha önce de böyle yavrularını koruduğu olmuştur. Bu kez de güvenlik kamerasından gördüğümüz kadarıyla yavrusuna saldıran 3 köpeğe birden saldırıp onları kovalıyor. Her ne kadar kedi olsa da ana yüreği işte” dedi.

(İHA)

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Adana

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