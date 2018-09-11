Yavrusunu korumak isterken...

Anne zürafa yavrusunu korumak istese de başarılı olamıyor.

Doğanın vahşi yüzü

1 / 38 Attığı tekmeler yetersiz gelince zürafa pes ediyor.

2 / 38 Önce anneyi ölüdüren aslanlar daha sonra yavru zürafaya yöneliyorlar.

3 / 38 Bu anlar rehber James Nampaso tarafından işte böyle kaydedildi.

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11 / 38 Çita gözüne kestirdiği impalayı avlamak için harekete geçiyor.

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13 / 38 Kısa bir kovalamacanın ardından impalayı yakalıyor.

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24 / 38 Ancak impala çitaya son dakika golü atıyor.

25 / 38 Ölü numarası yapan hayvan bir anda ayağa kalkıp kaçıyor.

26 / 38 İşte o anlar...

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30 / 38 Namibya'nın Etosha Ulusal Parkı'nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tam bir kıyamet koptu.

31 / 38 Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kuduyu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti...

32 / 38 Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı."

33 / 38 Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.

34 / 38 Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.

35 / 38 Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.

36 / 38 Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.

37 / 38 Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.