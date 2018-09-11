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Yavrusunu korumak isterken...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

Kenya'da anne zürafa ve yavrusu aç aslanlarla karşılaşınca olan oldu.

Anne zürafa yavrusunu korumak istese de başarılı olamıyor.

Doğanın vahşi yüzü

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Attığı tekmeler yetersiz gelince zürafa pes ediyor.
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Önce anneyi ölüdüren aslanlar daha sonra yavru zürafaya yöneliyorlar.
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Bu anlar rehber James Nampaso tarafından işte böyle kaydedildi.
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Çita gözüne kestirdiği impalayı avlamak için harekete geçiyor.
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Kısa bir kovalamacanın ardından impalayı yakalıyor.
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Ancak impala çitaya son dakika golü atıyor.
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Ölü numarası yapan hayvan bir anda ayağa kalkıp kaçıyor.
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İşte o anlar...
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Namibya'nın Etosha Ulusal Parkı'nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tam bir kıyamet koptu.
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Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kuduyu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti...
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Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı."
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Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.
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Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.
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Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.
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Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.
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Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.
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3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Aslan zürafa impala vahşi doğa

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