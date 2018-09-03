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Yavrusunu öldüren kurdu yerden yere vuran eşek

İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2018 08:37 | Son Güncelleme

Yavrusunu öldüren kurdu yerden yere vuran eşek kameraya böyle kaydedildi.

Yemen'de kaydedilen görüntülerde, ölmüş yavrusunu görünce kendinden geçen eşek, yavrusunun hemen yanında yatan ölü kurda saldırarak intikam almaya çalışıyor. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
eşek Kürt

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