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Yavrusunu sahibinin elinden alan kedi

İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

Yavrusunu sahibinin elinden alan kedinin görüntüsü sosyal medyada beğeniyle izlendi.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenlerin içini ısıttı. Sahibinin kaldırdığı kediyi almak için çabalayan anne kedi, yavrusunu sarıp sarmaladı. İşte o görüntü.

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kedi yavru anne kedi

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