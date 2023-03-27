Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında esip gürlemişti! Herkesin merak ettiği o soruya yanıt geldi, Meral Akşener'in haberi var mıydı?

Yavuz Ağıralioğlu'nun o sert sözlerinin ardından gözler İYİ Parti lideri Akşener'e çevrilmişti. O göndermelerin devamında Akşener'in süreçten haberdar olduğuna yönelik ithamlar söz konusuydu. Aradan geçen günlerin ardından İYİ Parti'den resmi açıklama geldi!

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edeceklerini duyurdu. Sözlerine devam eden Zorlu; Yavuz Ağıralioğlu hakkında da konuştu.

'YAVUZ BEY'İN AÇIKLAMALARI GENEL BAŞKANIMIZIN BİLGİSİ DAHİLİNDE OLMADI'

'Değerli arkadaşımız Yavuz Bey'in açıklamaları Sayın Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde olmamıştır. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. İmza attığımız seçim ittifakının da sonuna kadar arkasındayız. Bize ittifak eleştirisi yapan hükümet, şimdi ittifak derdine düştü.

İYİ PARTİ'DEN HÜDA PAR TEPKİSİ: 'IRKÇILIK KOKAN...'

HÜDA PAR ne diyor? İlköğretim öğrencilerine okutulan ırkçılık kokan andımız kaldırılmalıdır, Türkük esasındaki ayrıştırıcı dil terk edilmelidir. Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır. Birçok madde. Kimler kimlerle beraber bunun sonucunu da inşallah 14 Mayıs'ta göreceğiz!'

