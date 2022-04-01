Yavuz Ağıralioğlu hakkında bomba BBP iddiası! Ağıralioğlu ilk kez konuştu...

Son dönemde CHP hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Yavuz Ağıralioğlu'nun, Meral Akşener tarafından görevden alınması Ankara kulislerinde en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Korkusuz Gazetesi yazarı ce CHP eski milletvekili olan Barış Yarkadaş'tan Ağıralioğlu hakkında bomba bir kulis bilgisi geldi.

TANSU ÇİLLER ÖNLEMİ Mİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'A Takımı'nı değiştirmesi için Yarkadaş, İYİ Parti'nin Tansu Çiller'e önlem amaçlı ve yaptırılan araştırma sonuçları çerçevesinde merkeze konumlanmaya çalıştığını dile getirerek Akşener tarafından üstü çizilen, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'ndan alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında bomba bir kulis bilgisi paylaştı.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU BBP’NİN BAŞINA GEÇER Mİ?

Barış Yarkadaş, Yavuz Ağıralioğlu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara kulislerinde özellikle muhafazakar çevrelerde Yavuz Ağıralioğlu için "Acaba BBP'ye genel başkan olsa daha mı iyi olur, kendini daha iyi mi ifade eder? BBP'yi ayağa kaldırabilir mi?" şeklinde bir arayış vardı. Meral Akşener de bu duyduklarından rahatsız oldu. Son dönemde CHP'ye yönelik eleştirilerini de artırmış, Kılıçdaroğlu da ona cevap verilmemesini istemişti... Sanırım Kılıçdaroğlu ile Akşener bu konuyu konuşup hallettiler."

YAVUZ AĞIRALİOĞLU GÖREVDEN ALINDIKTAN SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik de Yavuz Ağıralioğlu’nun görevden alınması sonrası kendisi ile mesajlaştığını belirterek aralarında geçen konuşmayı bugünkü köşesinde şu şekilde paylaştı:

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nu aradım dün öğleden sonra. Cevap vermeyince WhatsApp’tan mesaj gönderdim. Görevden alınması hakkındaki görüşünü almak istediğimi yazdım. Gündemdeki politikacının ilk cevabı bir kelime oldu: “Sükûnet.” Sonra da ekledi: “İzlemek lâzım.” “Bu bir kırgınlık mesajı sanırım” diye yazdım ben de bunun üzerine.

Ve sordum: “İYİ Parti’nin sizi CHP ve HDP’ye kurban verdiği şeklindeki değerlendirmelere katılıyor musunuz peki?” Yavuz Ağıralioğlu’nun yanıtı bu defa iki kelime oldu: “Allah kerimdir.” İYİ Partili Ağıralioğlu ile WhatsApp yazışmamız bu kadar. Yorum sizin…

