HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Yavuz Ağıralioğlu hakkında bomba BBP iddiası! Ağıralioğlu ilk kez konuştu...

Yavuz Ağıralioğlu hakkında bomba BBP iddiası! Ağıralioğlu ilk kez konuştu...

01.04.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti’deki kadro değişikliği sonrasında Ankara kulislerinde çok konuşulacak iddialar dolaşmaya başladı. Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den istifa ederek Büyük Birlik Partisi'ne geçeceği ve Genel Başkan olacağı iddia edildi. Barış Yarkadaş söz konusu BBP ve Yavuz Ağıralioğlu iddiası için çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o iddianın detayları ve Ağıralioğlu'ndan görevden alındıktan sonra gelen ilk açıklama...

Son dönemde CHP hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Yavuz Ağıralioğlu'nun, Meral Akşener tarafından görevden alınması Ankara kulislerinde en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Korkusuz Gazetesi yazarı ce CHP eski milletvekili olan Barış Yarkadaş'tan Ağıralioğlu hakkında bomba bir kulis bilgisi geldi.

TANSU ÇİLLER ÖNLEMİ Mİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'A Takımı'nı değiştirmesi için Yarkadaş, İYİ Parti'nin Tansu Çiller'e önlem amaçlı ve yaptırılan araştırma sonuçları çerçevesinde merkeze konumlanmaya çalıştığını dile getirerek Akşener tarafından üstü çizilen, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'ndan alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında bomba bir kulis bilgisi paylaştı.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu

YAVUZ AĞIRALİOĞLU BBP’NİN BAŞINA GEÇER Mİ?

Barış Yarkadaş, Yavuz Ağıralioğlu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara kulislerinde özellikle muhafazakar çevrelerde Yavuz Ağıralioğlu için "Acaba BBP'ye genel başkan olsa daha mı iyi olur, kendini daha iyi mi ifade eder? BBP'yi ayağa kaldırabilir mi?" şeklinde bir arayış vardı. Meral Akşener de bu duyduklarından rahatsız oldu. Son dönemde CHP'ye yönelik eleştirilerini de artırmış, Kılıçdaroğlu da ona cevap verilmemesini istemişti... Sanırım Kılıçdaroğlu ile Akşener bu konuyu konuşup hallettiler."

YAVUZ AĞIRALİOĞLU GÖREVDEN ALINDIKTAN SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik de Yavuz Ağıralioğlu’nun görevden alınması sonrası kendisi ile mesajlaştığını belirterek aralarında geçen konuşmayı bugünkü köşesinde şu şekilde paylaştı:

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nu aradım dün öğleden sonra. Cevap vermeyince WhatsApp’tan mesaj gönderdim. Görevden alınması hakkındaki görüşünü almak istediğimi yazdım. Gündemdeki politikacının ilk cevabı bir kelime oldu: “Sükûnet.” Sonra da ekledi: “İzlemek lâzım.” “Bu bir kırgınlık mesajı sanırım” diye yazdım ben de bunun üzerine.

Ve sordum: “İYİ Parti’nin sizi CHP ve HDP’ye kurban verdiği şeklindeki değerlendirmelere katılıyor musunuz peki?” Yavuz Ağıralioğlu’nun yanıtı bu defa iki kelime oldu: “Allah kerimdir.” İYİ Partili Ağıralioğlu ile WhatsApp yazışmamız bu kadar. Yorum sizin…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zelenskiy'den sonra şimdi de Putin'le...Zelenskiy'den sonra şimdi de Putin'le...
Lakabı sarı, suç dosyası kabarık! Takma dişleri ele verdi Lakabı sarı, suç dosyası kabarık! Takma dişleri ele verdi
Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeliler' ziyareti! 'Humus'lu göndermeye dikkat çeken yanıtÜmit Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeliler' ziyareti! 'Humus'lu göndermeye dikkat çeken yanıt
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Resmi Gazete'de yayımlandı! 48 ayı geçemeyecek, tüketici kredilerinde...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 48 ayı geçemeyecek, tüketici kredilerinde...

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

İlginizi Çekebilir

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.