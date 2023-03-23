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Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri gündem yaratmıştı! Millet İttifakı'ndan ilk tepki 'Kimin ağzına sakız olduğuna...'

23.03.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere doğru siyaset gündeminde dikkat çeken tartışmalar yaşanıyor. Son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar büyük gündem yaratmıştı. Ağıralioğlu'nun gerilim yaratacak sözlerine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan ilk tepki geldi. Uysal, "Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım. İktidarın istediği bu tür sözlerdir" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri gündem yaratmıştı! Millet İttifakı'ndan ilk tepki 'Kimin ağzına sakız olduğuna...'

Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere doğru ilerlerken siyasilerden peş peşe dikkat çeken açıklamalar geliyor. Siyaset gündemini karıştıracak gelişmeler de yaşanırken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun TBMM'deki basın toplantısında açıklama yaparken söylediği sözler gündem yaratmıştı. O sözlere Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan tepki geldi. Uysal, Ağıralioğlu'nun açıklamalarıyla ilgili konuşup “Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım. İktidarın istediği bu tür sözlerdir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

"MİLLET ÖNÜNDE TARİHİ BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya açıklamalarda bulunan Uysal, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ‘ortak mutabakat’ ile açıklandığına dikkat çekti.

Yavuz Ağıralioğlu’nun sözlerini doğru bulmadığını ve kabul etmediğini vurgulayan Uysal, açıklamasına şöyle devam etti:

“İYİ Parti, bu açıklamalara kurumsal olarak bir refleks verecektir. Neticede ortak mutabakat ile bir aday açıklanmış. Tartışmaları yapabilirsiniz. İyinin daha iyisi var. Güzelin daha güzeli var. Perdenin arkasında karar almadan bütün bu müzakereleri yapabiliriz. Ama artık bir yola koyulmuş. Millet önünde tarihi bir sorumluluğumuz var.

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"BU İFADELERİN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

O istikametten ayrılmadan belirli değerlendirmeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Söylenen sözler bizi de ilgilendiriyor. O ‘kumpas’ lafını ne benim şahsım ne de siyasi partilerin genel başkanlarının hak etmediği kanaatindeyim. Öyle bir vaka yok. Türkiye’de terörle mücadelede de ne tereddüt kaldı ne müsamaha. Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım. İktidarın istediği zaten bu tür sözlerdir. Bu ifadelerin doğru olmadığını düşünüyorum."

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