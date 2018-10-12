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Yavuz Bingöl ile down sendromlu gençlerden Çanakkale Türküsü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 09:47 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği tarafından "Güzel Yarınlar İçin El Ele" adıyla bir dayanışma gecesi düzenlendi.

Yavuz Bingöl ile down sendromlu gençlerden Çanakkale Türküsü

İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği tarafından "Güzel Yarınlar İçin El Ele" adıyla bir dayanışma gecesi düzenlendi. Gecede, down sendromlu gençler, Yavuz Bingöl’ün söylediği Çanakkale Türküsü’ne işaret diliyle eşlik etti.

Dayanışma gecesine Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Sanatçı Yavuz Bingöl ve Tarık Mengüç, Futbolcu Hamit Altıntop'un yanı sıra, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Programda down sendromlu öğrenciler çeşitli gösteriler sergilerken, halk oyunları ve darbuka gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Programa katılan Tarık Mengüç, gençlerle beraber şarkı söyledi, gençler Mengüç'ün şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

YAVUZ BİNGÖL’E İŞARET DİLİYLE EŞLİK ETTİLER

Yavuz Bingöl de söylediği türkülerle katılımcılara mini bir konser verdi. Bingöl ayrıca, sahneye çıkan down sendromlu gençler ile beraber Çanakkale Türküsü’nü söyledi. Gençler sahnede Yavuz Bingöl’ün arkasına geçerek, türküye işaret diliyle eşlik etti.

“ADALET TANRIÇASINDAN İLHAM ALDIK"

Derneğin temel prensipleri hakkında bilgi veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Ben hukukçuyum ve hukukçu arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Adalet tanrıçası adı verilen bir kadın heykeli vardır. Elinde bir terazi var ve gözleri kapalı. Bu şunu ifade ediyor; adalet taraf tutmadan, siyasi, sosyal, kültürel ve başka kriterleri esas almadan, gözü kapalı teraziyi tartar, objektif olur, adil olur anlamına geliyor. Biz de adalet tanrıçasından ilham alarak derneğimizin faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu konuda çok rahatız. Bu anlamda sayısız örneklerimizin de olduğunu ifade ederim” dedi.

Program sonrası çeşitli sanat eserleri açık artırmayla satışa sunuldu. 3 farklı eserin satıldığı açık artırmadan elde edilen gelir derneğe bağışlandı.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Yavuz Bingöl ile down sendromlu gençlerden Çanakkale TürküsüYavuz Bingöl ile down sendromlu gençlerden Çanakkale TürküsüYavuz Bingöl ile down sendromlu gençlerden Çanakkale TürküsüYavuz Bingöl ile down sendromlu gençlerden Çanakkale Türküsü

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