Yavuz Bingöl ile down sendromlu gençlerden Çanakkale Türküsü

Derneğin temel prensipleri hakkında bilgi veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Ben hukukçuyum ve hukukçu arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Adalet tanrıçası adı verilen bir kadın heykeli vardır. Elinde bir terazi var ve gözleri kapalı. Bu şunu ifade ediyor; adalet taraf tutmadan, siyasi, sosyal, kültürel ve başka kriterleri esas almadan, gözü kapalı teraziyi tartar, objektif olur, adil olur anlamına geliyor. Biz de adalet tanrıçasından ilham alarak derneğimizin faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu konuda çok rahatız. Bu anlamda sayısız örneklerimizin de olduğunu ifade ederim” dedi.

Program sonrası çeşitli sanat eserleri açık artırmayla satışa sunuldu. 3 farklı eserin satıldığı açık artırmadan elde edilen gelir derneğe bağışlandı.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)



