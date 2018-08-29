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Yavuz Bingöl ile Mehveş Emeç, şehit aileleri yararına konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

Yavuz Bingöl ile Mehveş Emeç, şehit aileleri yararına konser verdi

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Yavuz Bingöl ile piyanist Mehveş Emeç, şehit aileleri yararına konser verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen konserde, sanatçılara şef Orhan Şallıel yönetimindeki Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Emeç, geliri şehit ailelerine bağışlanan konser öncesinde yaptığı açıklamada, proje için Yavuz Bingöl'den gelen teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi.

Bayram tatilini iptal edip çalışmalara başladıklarını belirten Emeç, şöyle konuştu:

"Dedim ki bayrama giriyoruz ve bu bayramın keyfini çıkartamayacak çok aile var. Bunlara bir yardım eli uzatabilirsek ne mutlu bize. Bayram tatilini iptal edip, işe koyulduk. Kısa sürede hazırlandık. Zaten bizim Yavuz'la bir repertuvarımız vardı, 2003'ten beri. Kendisiyle her zaman müzik yapmaktan zevk aldım. Onun repertuvarı benim çok sevdiğim bir repertuvar. Piyanoda eşlik etmek ayrı bir zevk."

Yavuz Bingöl de Çevik Kuvvet polislerinin kurduğu koronun yanı sıra Serkan Çağrı, Aynur Aydın ve Elif Buse Doğan'ı konserde sahne almak üzere davet ettiğini ifade ederek, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

- "Sanatın her şeyi doğru anlattığına inanıyorum"

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ise organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bundan sonra yapılacak organizasyonlarda da canı gönülden destek olmaya devam edeceğiz. Bu konser hayırlı ve güzel bir başlangıç. Her zaman biz sanatçılar toplumda yaşadığımız her şeye duyarlı olmak durumundayız. Bu duyarlılığımızı da yapabileceğimiz tek iş var. Müziğimizi ancak insanlarla paylaşabiliriz." diye konuştu.

Müziğin insan hayatının bir özeti olduğu yorumunda bulunan Çağrı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzik hayatın akışıdır. Dolayısıyla biz müzik yaptığımız zaman eğlenmiyoruz. Sadece eğlendirmek, eğlenmek için müzik yapmıyoruz. Biz sözlerle anlatamadıklarımızı müzik aletlerimizle, sesimizle, nefesimizle anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden bizim de toplum olarak çok destek görmeye ihtiyacımız var. Yaşadığımız son yıllardaki sürece baktığımızda her zaman sanatın birçok şeyin gölgesinde kaldığını görüyoruz. Ancak ben sanatın her şeyi doğru anlattığına inanıyorum."

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın izlediği konserde Ferhat Göçer, Aynur Aydın ve Elif Buse Doğan da sahne aldı.

Bingöl konserde, "Nisan Yağmuru", "Gözlerin", "Aldırma Gönü", "Yalnız Şarkı", "Sarı Gelin" ve "Urfa'nın Etrafı" eserlerinin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı. Oyuncu Oktay Kaynarca da Yavuz Bingöl'le birlikte "Ervah-ı Ezelde" adlı türküyü söyledi.

Yavuz Bingöl ile Mehveş Emeç, şehit aileleri yararına konser verdi

Yavuz Bingöl ile Mehveş Emeç, şehit aileleri yararına konser verdi

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Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi
2 / 11

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi
3 / 11

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi
4 / 11

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi
5 / 11

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi
6 / 11

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi
7 / 11

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi
8 / 11

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi
9 / 11

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi
10 / 11

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi
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Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi

Şehit aileleri yararına Harbiye'de konser verildi
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