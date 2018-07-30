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Yavuz Bingöl, o röportajı yalanladı: Hatadan dönsünler

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.07.2018 10:06 | Son Güncelleme

Posta gazetesine verdiği röportajda ‘Ben Manav Mehmet değilim, bilinçli bir seçmenim' ifadesinin çarptıldığını iddia eden türkücü Yavuz Bingöl, "Türkiye'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan Posta Gazetesi'nin yaptığı bu hatadan en kısa zamanda dönmesini bekliyorum" dedi

Yavuz Bingöl, o röportajı yalanladı: Hatadan dönsünler

Yavuz Bingöl'ün Posta Gazetesi'ne verdiği röportaj daha önceki açıklamaları gibi yine tepkilere neden oldu. Sosyal medyadan gelen tepkilere karşı Yavuz Bingöl yazılı açıklama yaptı. ‘Ben Manav Mehmet değilim, bilinçli bir seçmenim' ifadesinin çarpıtıldığını iddia eden Bingöl, "Bilgi, birikim, üretkenlik ve en önemlisi halkın arasında yıllar süren bir mücadele sonunda bu noktaya geldim" dedi.

Yavuz Bingöl'ün açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kamuoyuna Saygılarımla,

Geçtiğimiz günlerde Posta Gazetesi muhabirinin bir yılı aşkın ısrarının ardından röportaj teklifini kabul ettim. Güzel bir röportajdı. Bu ülkede yıllardır sanat yapmaya çalışan biri olarak röportajlardan çektiğim üzüntüyü bilmeme rağmen, muhabir arkadaşın samimiyetine inanarak sorularını yanıtladım. Röportaj esnasında söylediğim şeylerin dışında "Kendi hayal dünyanızı röportaja monte etmeyin" diye özellikle belirttim. Ancak maalesef yine aynı şeylerle karşı karşıya kaldım.

'MANAV DOSTLARIMDAN ÖZÜR DİLERİM'

Manav dostlarımdan özür dilerim. Röportaj esnasında konu hakkında verdiğim örnek "Ben Manav Mehmet değilim, yani o konuyu çok iyi biliyorum yıllardır bu camianın içindeyim" dediğim ve ardından "Bu örneği de herhangi bir küçümseme veya aşağılama için söylemiyorum" diye ekledim. Bu sözüm kayıtlarda mevcut olmasına rağmen farklı yansıtıldı. "Ben Manav Mehmet değilim, bilinçli bir seçmenim" sözü hayal ürünü olarak röportaja yerleştirildi, manşete çekildi ve yine nedense Yavuz Bingöl'ü karalama kampanyasına dönüştürüldü. Belirttiğim gibi böyle bir niyetim olmamasına rağmen manav dostlarımdan özür dilerim.

Türkiye'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan Posta Gazetesi'nin yaptığı bu hatadan en kısa zamanda dönmesini bekliyorum.

RÖPORTAJ YAPMAMA KARARI

Beni sevenler, tanıyanlar bilir. Yavuz Bingöl olmam bir tesadüf değil. Bilgi, birikim, üretkenlik ve en önemlisi halkın arasında yıllar süren bir mücadele sonunda bu noktaya geldim. Yine beni tanıyanlar çok iyi bilir, hayat felsefem, dünya görüşüm ve aile terbiyem hiçbir insanı ve mesleği hor görmeye ve aşağılamaya müsaade etmez.

Bu vesile ile artık canlı yayınlar haricinde gazetelere ve TV'lere röportaj yapmama kararı almış bulunuyorum. Ülkesi ve milleti için çalışmaya, üretmeye devam eden bir sanatçı olarak elimden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğimi kamuoyuna sevgi saygılarımla bildiriyorum."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yer yüzünün en gereksiz üç insanı Yavuz Bingöl Alişan Nihat doğan
Basbayağı aşağılamışssın işte. Ben Manav Mehmet değilim ne demek? Sonuna ne eklersen ekle çıkan sonuç değişmez.....
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