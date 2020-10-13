MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yavuz Bingöl'ün acı günü! Kanser tedavisi gören ablası vefat etti

Yavuz Bingöl'ün acı günü! Kanser tedavisi gören ablası vefat etti

13.10.2020 15:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yavuz Bingöl'ün acı günü! Kanser tedavisi gören ablası vefat etti

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün uzun zamandır kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, 51 yaşında hayatını kaybetti. Bingöl, kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Türk halk müziğinin efsane isimleri arasına girmeyi başaran Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm haberi kız kardeşinden geldi. Annesinin uzun zamandır devam eden alzheimer rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç yaşayan Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Yavuz Bingöl 51 yaşındaki kardeşi Fatma Efsun Pul'un vefatıyla yıkıldı. Annesinin alzheimer tedavisi gördüğünü Nokta programında gözyaşlarıyla anlatan Bingöl, bu kez 8 yıldır kanser tedavisi gören kardeşinin vefatıyla sarsıldı.

TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Cemal Can elleriyle yaptı Danla Bilic elleriyle yedirdiCemal Can elleriyle yaptı Danla Bilic elleriyle yedirdi
Esrarengiz ölümün üzerinden 23 yıl geçtiEsrarengiz ölümün üzerinden 23 yıl geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak

Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak

Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var

Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var

Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti

Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'

'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'

Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var

Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ermenistan'a bağış yapınca...

Ermenistan'a bağış yapınca...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Diğer Haberler

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan: Herkes işini yapsın

'Herkes işini yapsın arkadaş'

Cemal Can elleriyle yaptı Danla Bilic elleriyle yedirdi

Cemal Can elleriyle yaptı Danla Bilic elleriyle yedirdi

Göksel köy hayatını verimli geçiriyor

Göksel köy hayatını verimli geçiriyor

Katie Price ve Carl Woods gece yarısı yataktan paylaştı!

Gece yarısı yatak paylaşımı! Ateşli öpüşme tepki çekti

Russell Crowe fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor

İnanılmaz! Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı

Jessica Simpson 45 kilo verdi! İşte son hali

45 kilo verdi! İşte son hali

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.