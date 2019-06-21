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"Yavuz", Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 18:30 | Son Güncelleme

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan ve dün düzenlenen törenle Akdeniz'e doğru yola çıkan Yavuz, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz, iki römorkör tarafından bağlı bulunduğu Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan dün, çekilerek açığa alındı.

Buradan yola çıkan, TCG Fatih Fırkateyni'nin eşlik ettiği 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, saat 15.30'da Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yaptı. 2,5 saatte Çanakkale önlerine ulaşan gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Yavuz'un Çanakkale Boğazı geçişini çok sayıda vatandaş kordon boyundan izledi.

- Yavuz sondaj gemisi

Gemide spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da çalışan Türk personel genellikle 21 günün ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor.
Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

KKTC'nin Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını 3 ayda tamamlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Çanakkale Boğazı TCG Fatih Fırkateyni TPAO Yavuz

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