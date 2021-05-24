Yavuz Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Yavuz Dizdar'ın biyografisi...

Hafta içi her gün izleyici karşısına farklı konular ve konuklar ile çıkan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a bugün ünlü Doktor Yavuz Dizdar konu oldu. Pandemi döneminde verdiği bilgiler ve açıklamalarıyla adını sık duyduğumuz bir isimler arasında yer aldı. Zaman zaman açıklamalarıyla gündem olan Dr. Yavuz Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında başlıkları araştırılıyor. İşte Dr. Yavuz Dizdar'ın merak edilen biyografisi...

YAVUZ DİZDAR KİMDİR?

Yavuz Dizdar 1964 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta ve yüksek öğrenimini İstanbul'da tamamlamış olup 1982 yılında İstanbul Erkek Lisesinden mezun olmuştur. Yüksek öğrenim için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydını yaptırıp 1988 yılında da buradan mezun olmuştur.

Tıp eğitimini bitirdikten sonra mecburi hizmet nedeniyle Batman'da bir yıl kadar görev yaptıktan sonra İstanbul'a gelip 1989 ve 1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında ilaç bilimi üzerine. 1992 ve 1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Bölümünde onkoloji üzerine uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Bu eğitiminin dışında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde kanser biyolojisi ve immunolojisi üzerinde doktorasını yapmıştır. Günümüzde halen İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde radyasyon onkolojisi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

