MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yavuz Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Yavuz Dizdar'ın biyografisi...

Yavuz Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Yavuz Dizdar'ın biyografisi...

24.05.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın konukları arasında Dr. Yavuz Dizdar yer aldı. Sevilen programa konuk olan Dr. Yavuz Dizdar yaptığı açıklamalar ile dikkat çekerken, kariyer ve özel hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Dr. Yavuz Dizdar kimdir?

Yavuz Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Yavuz Dizdar'ın biyografisi...

Hafta içi her gün izleyici karşısına farklı konular ve konuklar ile çıkan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a bugün ünlü Doktor Yavuz Dizdar konu oldu. Pandemi döneminde verdiği bilgiler ve açıklamalarıyla adını sık duyduğumuz bir isimler arasında yer aldı. Zaman zaman açıklamalarıyla gündem olan Dr. Yavuz Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında başlıkları araştırılıyor. İşte Dr. Yavuz Dizdar'ın merak edilen biyografisi...

YAVUZ DİZDAR KİMDİR?

Yavuz Dizdar 1964 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta ve yüksek öğrenimini İstanbul'da tamamlamış olup 1982 yılında İstanbul Erkek Lisesinden mezun olmuştur. Yüksek öğrenim için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydını yaptırıp 1988 yılında da buradan mezun olmuştur.

Yavuz Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Yavuz Dizdar'ın biyografisi...

Tıp eğitimini bitirdikten sonra mecburi hizmet nedeniyle Batman'da bir yıl kadar görev yaptıktan sonra İstanbul'a gelip 1989 ve 1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında ilaç bilimi üzerine. 1992 ve 1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Bölümünde onkoloji üzerine uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Bu eğitiminin dışında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde kanser biyolojisi ve immunolojisi üzerinde doktorasını yapmıştır. Günümüzde halen İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde radyasyon onkolojisi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar
"Ayrılırsan tektaşları vermem" demişti! Sosyal medyadan açıkladı"Ayrılırsan tektaşları vermem" demişti! Sosyal medyadan açıkladı
Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktıVolkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Star TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

Salgın başlamadan önce belirtilerle hastaneye başvurmuşlar

Salgın başlamadan önce belirtilerle hastaneye başvurmuşlar

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Kadın öğretmen komşuları tarafından darp edildi

Kadın öğretmen komşuları tarafından darp edildi

El çabukluğuyla, genç kızın arka cebindeki telefonunu çaldılar

El çabukluğuyla, genç kızın arka cebindeki telefonunu çaldılar

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Berna Laçin'in kızı 19 oldu! O özelliği hayran bıraktı

Berna Laçin'in kızı 19 oldu! O özelliği hayran bıraktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Herkes Sedat Peker'le fotoğrafını tek tek silerken o ünlü silmedi

Herkes Sedat Peker'le fotoğrafını tek tek silerken o ünlü silmedi

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.