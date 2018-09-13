Yavuz Dizdar: Sütten şarbon bulaşma ihtimali sıfır

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, şarbonun fazla abartıldığını söyleyerek, "Şarbon olan hayvan hastalığı yaşar ve birkaç gün içinde ölür, süt vermez. O yüzden sütten şarbon bulaşma ihtimali sıfır" dedi.

Hayvanlarda görülen şarbon vakasının son günlerde süt ve süt ürünlerine bulaşıp bulaşmadığı endişelerine ilişkin değerlemelerde bulunan Dr. Dizdar, "Çok tereddüt eden vatandaşlar düdüklü tencere kullansın, piyasadaki etlerden şarbon bulaşma ihtimali söz konusu değil. Ayrıca süt ve süt ürünleriyle buna dondurma da dahil bulaşma olmaz. Karantina önlemdir, durumu rahat izlemek ve olasılıkların önüne geçmek için yapılıyor" diye konuştu.

"İNSANA GEÇMESİ SANILDIĞI GİBİ KOLAY DEĞİL"

Hayvandaki şarbonun tedavisinin bulunmadığını ve bu hastalığın insana bulaşma ihtimalinin sanıldığı gibi kolay olmadığını belirten Dr. Dizdar, "Bulaşma daha çok ölmüş hayvanda bulunan bakterinin yumurta haline gelmesinden oluşan sporlarla oluyor. Yani küçük yuvarlak kürecikler. Ama o hayvana bakmakla bulaşmaz" ifadelerini kullandı.