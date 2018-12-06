Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Kanser artıyor görünüyor ama çoğu şişirilmiş durumlar. Bizim esas sorunumuz kanser bile değil, kanserde kişi hasta değilse zaten yaptığınız uygulamaların yeri tartışılır, lakin girişim yine yapılır, örselenir ve paradan çıkarsınız. Öte yandan kronik hastalıkların bütünü artıyor. Bunun insanı bitiren sinir sistemi hastalıkları yüzü de var. Biz gerçek kanseri tedavi etmeye çalışıyoruz, edemezsek kaybediyoruz, ama diğer kronik hastalıklar da ciddi sorun, yaşam kalitesi ve işgücü kaybıyla sonuçlanıyorlar.

– Kanser kadar kalp, diyabet gibi kronik hastalıklarda da artış var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Türkiye'de hiç görülmeyen vakaların ortaya çıkmaya başladığını, bunlardan birinin de otizm olduğunu belirten Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, “Fakülte yıllarımızda otizm lafını duymamıştık bile…” dedi. Dizdar, bu rahatsızlığın tetiklenme nedenleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı…

ÜREME SAĞLIĞI DA TEHLİKE ALTINDA



Üreme faaliyetini sağlamak için dökülen emek ve para ise bambaşka bir mesele… Üstelik öte yandan kendi nüfusunuzu kaybediyorsunuz. Amacımız bunlara yenilerinin eklenmesini önlemek, üretim açısından ülke olarak fabrika ayarlarına dönmemiz şart.

ÇOCUK GERÇEK GIDALAR İLE BESLENEMEYİNCE BEYİN SİSTEMİ KAPATIYOR



– “2050'ye kadar iki kişiden birinin otistik olması bekleniyor” diyorsunuz… Bunu neye dayandırıyorsunuz?

Bana o cepheden aktarılan hesaplamalar bunu gösteriyor, otizm de artıyor. Sadece otizm bile kanserden çok daha ciddi sorun, çünkü çocuk hayatınız boyunca size bağımlı, öyle ki aileler “bizden sonra bu çocuk ne olacak” derdindeler. Otizmin neden arttığını kesin bilmiyoruz, ama oklar yine gıda nedeniyle bozulan sindirim sistemine dönüyor. “Bağırsaklar ikinci beyindir” diye sıkça söylenen bir laf var, bu doğru… Alışveriş marketten yapılıyor, hepsi işlemden geçmiş yiyecekler… Siz sistemi gerçek gıdayla beslemez, suni ürünlerle çocuğu kandırmaya devam ederseniz, bu beyin sistemi kapatıyor, çocuğun iletişimi ortadan kalkıyor.