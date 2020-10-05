Yavuz Gemisi Limana Döndü

Kıbrıs’ın güneybatısında çalışmalarını sürdüren Türkiye’ye ait Yavuz sondaj gemisi, bakım için Taşucu limanına döndü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek’’ denildi.

Avrupa Birliği, kararın Doğu Akdeniz’deki gerilimi azaltmasını umuyor.

AB liderleri geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen liderler zirvesinde, Türkiye’ye yaptırım uygulanması talebi karşısında Kıbrıs Rum yönetimine Türkiye’nin tartışmalı sondaj faaliyetlerini sürdürmesi halinde yaptırımlara maruz kalabileceği konusunda güvence vermişti.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, Yavuz gemisinin bölgden ayrılması konusunda yaptığı açıklamada bunun gerilimin azaltılması açısından memnunlukla karşılanan adımlardan biri olduğunu, bu yönde benzer başka adımlar da atılmasını umduğunu kaydetti.