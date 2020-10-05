Yavuz Gemisi Limana Döndü

Kıbrıs’ın güneybatısında çalışmalarını sürdüren Türkiye’ye ait Yavuz sondaj gemisi, bakım için Taşucu limanına döndü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek’’ denildi.
Avrupa Birliği, kararın Doğu Akdeniz’deki gerilimi azaltmasını umuyor.
AB liderleri geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen liderler zirvesinde, Türkiye’ye yaptırım uygulanması talebi karşısında Kıbrıs Rum yönetimine Türkiye’nin tartışmalı sondaj faaliyetlerini sürdürmesi halinde yaptırımlara maruz kalabileceği konusunda güvence vermişti.
Avrupa Komisyonu sözcüsü, Yavuz gemisinin bölgden ayrılması konusunda yaptığı açıklamada bunun gerilimin azaltılması açısından memnunlukla karşılanan adımlardan biri olduğunu, bu yönde benzer başka adımlar da atılmasını umduğunu kaydetti.
Türkiye’nin sismik araştırma gemilerinden bir diğeri Barbaros Hayrettin Paşa’nın Kıbrıs’ın güneydoğusu açıklarındaki çalışmalarının süresiyse 18 Ekim’e kadar uzatılmıştı.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim Ağustos ayında iki ülkenin donanma gemilerinin Türkiye’nin araştırma gemisi yakınında karşı karşıya gelmesiyle tırmanmış, ancak iki ülkenin 2016’da sona eren ikili ön görüşmelere başlama kararı alması tansiyonu azaltmıştı.
NATO tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada Türkiye ve Yunanistan’ın Akdeniz’in doğusunda olası kazaları engellemek için askeri bir mekanizma kurmak üzerinde anlaştıkları bildirilmişti.