HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yavuz Gemisi Limana Döndü

Yavuz Gemisi Limana Döndü

05.10.2020 20:19 | Son Güncelleme

Kıbrıs’ın güneybatısında çalışmalarını sürdüren Türkiye’ye ait Yavuz sondaj gemisi, bakım için Taşucu limanına döndü. Avrupa Birliği, kararın Doğu Akdeniz’deki gerilimi azaltmasını umuyor

Yavuz Gemisi Limana Döndü

Kıbrıs’ın güneybatısında çalışmalarını sürdüren Türkiye’ye ait Yavuz sondaj gemisi, bakım için Taşucu limanına döndü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek’’ denildi.

Avrupa Birliği, kararın Doğu Akdeniz’deki gerilimi azaltmasını umuyor.

AB liderleri geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen liderler zirvesinde, Türkiye’ye yaptırım uygulanması talebi karşısında Kıbrıs Rum yönetimine Türkiye’nin tartışmalı sondaj faaliyetlerini sürdürmesi halinde yaptırımlara maruz kalabileceği konusunda güvence vermişti.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, Yavuz gemisinin bölgden ayrılması konusunda yaptığı açıklamada bunun gerilimin azaltılması açısından memnunlukla karşılanan adımlardan biri olduğunu, bu yönde benzer başka adımlar da atılmasını umduğunu kaydetti.

Türkiye’nin sismik araştırma gemilerinden bir diğeri Barbaros Hayrettin Paşa’nın Kıbrıs’ın güneydoğusu açıklarındaki çalışmalarının süresiyse 18 Ekim’e kadar uzatılmıştı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim Ağustos ayında iki ülkenin donanma gemilerinin Türkiye’nin araştırma gemisi yakınında karşı karşıya gelmesiyle tırmanmış, ancak iki ülkenin 2016’da sona eren ikili ön görüşmelere başlama kararı alması tansiyonu azaltmıştı.

NATO tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada Türkiye ve Yunanistan’ın Akdeniz’in doğusunda olası kazaları engellemek için askeri bir mekanizma kurmak üzerinde anlaştıkları bildirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Beyaz Saray Sözcüsü koronaya yakalandıBeyaz Saray Sözcüsü koronaya yakalandı
Duygu Çelikten olayı nedir?Duygu Çelikten olayı nedir?
En Çok Okunan Haberler
Aliyev canlı yayında açıkladı: Türkiye dahil olmalıdır
Aliyev canlı yayında açıkladı: Türkiye dahil olmalıdır
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Azerbaycan spikeri müjdeyi gözyaşlarıyla verdi
Azerbaycan spikeri müjdeyi gözyaşlarıyla verdi
Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama...
Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama...
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Diğer Haberler
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany koronavirüse yakalandı
Beyaz Saray Sözcüsü koronaya yakalandı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 349 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 349 kişi hayatını kaybetti
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
DSÖ: En iyi tahminlerle dünyanın yüzde 10’u virüse yakalanmış olabilir
DSÖ: Dünyanın yüzde 10’u virüse yakalanmış olabilir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! 2 yaşındaki Sercan'dan sevindiren haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! 2 yaşındaki Sercan'dan sevindiren haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.