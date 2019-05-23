Yavuz Özkan'ın vefatı sanat dünyasını üzdü

İSTANBUL (AA) - Senarist ve yönetmen Yavuz Özkan'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi, sanat dünyasını üzdü.

Türkan Şoray, Özkan'ın vefatından dolayı oldukça üzgün dile getirerek, "Sinemaya yıllarca gönül vermiş biriydi Yavuz Özkan. Daha çok toplumsal içerikli filmler çekerdi. Çok değerli bir yönetmendi. Türk sinemasından bir kayıp daha verdik. Filmleriyle her daim yaşayacak. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Fatma Girik de Özkan'ın çok sevdiği bir arkadaşı olduğunu belirterek, duygularını "Türk sinemasında yaprak dökümü devam ediyor. Sevdiğimiz arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kaybetmek çok üzücü. Büyük bir değeri kaybettik. Başımız sağ olsun." şeklinde ifade etti.

Oyuncu Kerem Alışık da üzüntüsünü şu sözlerle aktardı:

"Terine hiç acı tuz katmamış, alnı ak, başı dik yaşamış, zorlu yollarda hiç durmadan yürümeyi başarmış. Duruşu ile örnek olmuş insanlığının yanı sıra çabası, yaratıcılığı, titizliği, üretkenliği ve tabii usta işi yönetmenliği ile Türk sinemasının çok önemli mihenk taşlarından biri olmuş büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Yavuz Özkan, benim için bütün bunların yanı sıra yakinen tanıdığım bir aile dostudur. Önce annemle ve babamla sonra benimle yıllar yılı aynı halleri paylaşmış çok sevdiğim bir ağabeyimdir. Taşa, toprağa gerek kalmadan benim kalbime gömülmüştür. Mekanı cennet olsun."