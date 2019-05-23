HABER

Yavuz Özkan'ın vefatı sanat dünyasını üzdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 21:05 | Son Güncelleme

Türkan Şoray: - "Çok değerli bir yönetmendi. Türk sinemasından bir kayıp daha verdik. Filmleriyle her daim yaşayacak" - Fatma Girik: - "Sevdiğimiz arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kaybetmek çok üzücü. Büyük bir değeri kaybettik"

İSTANBUL (AA) - Senarist ve yönetmen Yavuz Özkan'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi, sanat dünyasını üzdü.

Türkan Şoray, Özkan'ın vefatından dolayı oldukça üzgün dile getirerek, "Sinemaya yıllarca gönül vermiş biriydi Yavuz Özkan. Daha çok toplumsal içerikli filmler çekerdi. Çok değerli bir yönetmendi. Türk sinemasından bir kayıp daha verdik. Filmleriyle her daim yaşayacak. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Fatma Girik de Özkan'ın çok sevdiği bir arkadaşı olduğunu belirterek, duygularını "Türk sinemasında yaprak dökümü devam ediyor. Sevdiğimiz arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kaybetmek çok üzücü. Büyük bir değeri kaybettik. Başımız sağ olsun." şeklinde ifade etti.

Oyuncu Kerem Alışık da üzüntüsünü şu sözlerle aktardı:

"Terine hiç acı tuz katmamış, alnı ak, başı dik yaşamış, zorlu yollarda hiç durmadan yürümeyi başarmış. Duruşu ile örnek olmuş insanlığının yanı sıra çabası, yaratıcılığı, titizliği, üretkenliği ve tabii usta işi yönetmenliği ile Türk sinemasının çok önemli mihenk taşlarından biri olmuş büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Yavuz Özkan, benim için bütün bunların yanı sıra yakinen tanıdığım bir aile dostudur. Önce annemle ve babamla sonra benimle yıllar yılı aynı halleri paylaşmış çok sevdiğim bir ağabeyimdir. Taşa, toprağa gerek kalmadan benim kalbime gömülmüştür. Mekanı cennet olsun."

Hale Soygazi de Özkan'ın yönettiği Maden filminde rol aldığını ifade ederek, "Çok güzel bir kompozisyondu. Filmde dile getirdiği sorunlar açısından zaman aşımına dayanan önemli bir sanat eseri oldu. O filmde rol almış olduğum için her zaman mutlu oldum. Yavuz Özkan'ın filmografisinde de çok önemli bir filmdir. Çok değerli bir sinemacıyı kaybettik. Başımız sağ olsun." görüşünü aktardı.

Perihan Savaş ise Yavuz Özkan'n Türk sineması için çok önemli bir yönetmen olduğunu vurgulayarak, "Beraber hiç çalışmadık ama Yılmaz ile beraber çalışmışlardı. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Özkan'ın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Levent Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadıEn acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı
Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdilerMuğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Kerem Alışık Türkan Şoray vefat Yavuz Özkan

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üç günde ikinci intihar

Köprüde üç günde ikinci intihar!

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Meteoroloji'den Marmara'da sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji İstanbul için uyardı ve saat verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.