HABER

'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:39 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) satın alınan ve Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan dün düzenlenen törenle Akdeniz'e doğru yola çıkarılan 'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nda

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA) - TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) satın alınan ve Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan dün düzenlenen törenle Akdeniz'e doğru yola çıkarılan 'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki 'Yavuz' sondaj gemisi, saat 15.30 sıralarında, Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi geçerken, 'TCG Fatih' fırkateyniyle eşlik edildi.
130 METRELİK 2 KULE İLE SONDAJ
Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci derin deniz sondaj gemisi olan 'Yavuz', 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. 130 metrelik 2 sondaj kulesi bulunan geminin içinde; sinema ve spor salonu ile dinlenme odaları, 4 yataklı mini hastane ve tam zamanlı doktor yer alıyor. Yapımı 2011'de tamamlanan gemi, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde kullanıldı. 'Dynamic positioning' sistemi de olan gemide, 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz yapılıyor. KKTC'nin Magosa Körfezi'nde bulunan 'Karpaz-1' kuyusunda, 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak 'Yavuz' ile çalışmalar, yaklaşık 3 ayda tamamlanacak.

FOTOĞRAFLI

'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nda'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nda

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Savaştan gelip, PAÜ Tıp Fakültesini bitirdilerSavaştan gelip, PAÜ Tıp Fakültesini bitirdiler
Kars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktıKars’ta yağmur 10 dakikada işyerlerini sular altında bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.