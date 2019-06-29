 Yavuz Sondaj Gemisi  ile TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyişi devam ediyor 

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 Tw\u0131tter hesab\u0131ndan, Yavuz Sondaj Gemisi ve ona refakat eden TCG BARBAROS F\u0131rkateyni'nin Do\u011fu Akdeniz\u2019e do\u011fru devam eden yolculu\u011funa ili\u015fkin g\u00f6r\u00fcnt\u00fc payla\u015ft\u0131.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dcLER GE\u00c7\u0130LD\u0130\nANKARA (DHA) Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!'Ayaz' k\u00f6pek dondurma seviyorKarde\u015feli Derne\u011fi kurban bedelini a\u00e7\u0131klad\u0131
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