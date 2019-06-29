 Yavuz Sondaj Gemisi  ile TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyişi devam ediyor 

Milli Savunma Bakanlığı Twıtter hesabından, Yavuz Sondaj Gemisi ve ona refakat eden TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz’e doğru devam eden yolculuğuna ilişkin görüntü paylaştı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA (DHA)

