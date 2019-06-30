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'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin açıklarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 18:49 | Son Güncelleme

'FATİH' gemisinin ardından Türkiye'nin 2'nci petrol arama gemisi olan 'Yavuz', Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi açıklarında demirlendi.  Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki 'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesi açıklarına ulaştı.

'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin açıklarında

Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - 'FATİH' gemisinin ardından Türkiye'nin 2'nci petrol arama gemisi olan 'Yavuz', Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi açıklarında demirlendi.
Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki 'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesi açıklarına ulaştı. Taşucu Mahallesi açıklarında demirlenen 'Yavuz'un, burada bir süre tutulacağı öğrenildi.
Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan 20 Haziran'da düzenlenen törenle Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkarılan 'Yavuz' sondaj gemisi, 22 Haziran'da Çanakkale Boğazı'ndan çıktıktan sonra Akdeniz'e gelmişti. 'Yavuz', 25 Haziran'da Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında, Konyaaltı Plajı'na yakın noktada demirlenmişti.

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'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin açıklarında'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin açıklarında

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