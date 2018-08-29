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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ BİRİ AĞIR 2 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 23:07 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Yavuz Sultan Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva mevkinde içinde 3 kişi bulunan kapalı kasa kamyon emniyet şeridinde park halinde bulunan bir tıra arkadan çarptı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Yavuz Sultan Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva mevkinde içinde 3 kişi bulunan kapalı kasa kamyon emniyet şeridinde park halinde bulunan bir tıra arkadan çarptı. Saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada kamyon şoförü ve yanında bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonda bulunan bir kişi ise ağır yaralı olarak çıkartılırken, tır şoförü ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Beykoz Devlet hastanesine sevk edildi.

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