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Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 22:20 | Son Güncelleme

KUZEY Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra bir kamyon arkadan çarptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Ramazan EĞRİ/İstanbul, (DHA)- KUZEY Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra bir kamyon arkadan çarptı. Olayda kamyonetin içinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 20 yaşındaki kamyon şoförünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, Yavuz Sultan Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva mevkinde içinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Fırat Bağlars (20) yönetimindeki 34 GP 2660 plakalı kamyon henüz bilimeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridinde park halinde bulunan Feyzullah Yavuzlu'ya ait 63 L 1656 plakalı tıra arkadan çarptı. Kamyonun şoförü Fırat Bağlars ile birlikte yanında bulunan kardeşi Adem Bağlars ve amcası Orhan Bağlars kamyonun içinde sıkıştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmalarının ardından Fırat ve Orhan Bağlars'ın cansız bedenleri kamyondan çıkartılırken, Adem Bağlars ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kazada Yavuzlu ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Adem Bağlars hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. İncelemelerin ardından cenazeler Beykoz Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin yaptığı incelemede kamyon sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirledi. Kamyon çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik normale döndü.

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