HABER

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 20:46 | Son Güncelleme

İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Riva kavşağı yakınlarında bir kamyonet emniyet şeridinde duran tıra çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir nakliyat firmasına ait olduğu öğrenilen kapalı kasa kamyonet kontrolden çıkarak emniyet şeridinde duran 63 L 1656 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa kamyonette sıkışan 2 kişi feci şekilde can verirken 2 kişi ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise kamyonette sıkışan iki kişinin cansız bedenini araçtan çıkardı. Kazayı yaralı olarak atlatan iki kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
Çömlekçilik sanatı Van'da tekrar hayat buluyorÇömlekçilik sanatı Van'da tekrar hayat buluyor
Bakan Soylu, rütbe terfi törenine katıldıBakan Soylu, rütbe terfi törenine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

İpek Tanrıyar canlı yayında yaşadığı tacizi anlattı! 'Bir baktım eli sütyenimin askısında'

İpek Tanrıyar canlı yayında yaşadığı tacizi anlattı! 'Bir baktım eli sütyenimin askısında'

Fransız komedyen canlı yayında soyundu!

Fransız komedyen canlı yayında soyundu!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hiçbir zaman sağ taraftan Sollama yapılmaz.HATALI SOLLAMA YAPMA!!❌
Öncelikle Tırın emniyet şeridinde ne işi var?Hadi diyelim arızalandı,herhangi bir uyarıcı işaret koymuyor görünür olmak için.Ayrıca kamyometin emniyet şeridinde ne işi var?O da mı arızalandı?İkisinde de suç var.İnsanların hataları canlarıyla ödemesi çok korkunç.Allah rahmet eylesin.
Diğer Haberler
CHP'de sular durulmuyor!

CHP'de sular durulmuyor!

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü

Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.