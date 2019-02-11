Yavuz Sultan Selim Köprüsü Dünya Epilepsi Günü için mora bürünecek

İSTANBUL, (DHA)- Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Dünya Epilepsi Günü'nde farkındalık yaratmak için mor ışıklarla aydınlatılacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten ICA, farkındalık yaratma ve toplumsal bilinci artırma amacı ile hayata geçirilen kampanyaları desteklemeye devam ettiğini açıkladı.

Bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 11 Şubat Pazartesi akşamı, epilepsiye dikkat çekmek için hastalığın dünyadaki rengi olan mor ışıklarla aydınlatılacak.

