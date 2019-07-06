HABER

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde, bir kamyonet sürücüsünün önündeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) - YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde, bir kamyonet sürücüsünün önündeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüye seyir halinde olan 54 GC 997 plakalı kamyonetin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen 34 ZJ 3132 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kamyonet sürücüsü, kazadan yara almadan kurtulurken, yanında oturan Kadir Karakaş araç içinde sıkıştı. Ön tarafı tamamen ezilen kamyonette, ayakları sıkışan Karakaş, olay yerine çağırılan itfaiye ekibinin çabaları sonucu çıkarıldı. Kadir Karakaş, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsünün çarptığı kamyonu kullanan Salih Güngör, "Bana arkadan vurdular. Direkt geliyordu araç, direkt arkadan vurdu. Bir kişi araçta sıkışmıştı, onu da araçtan çıkardılar. Sağlık durumu iyi" dedi.

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Kamp kuran emekli imamın lastikleri kesildi, malzemeleri çalındıKamp kuran emekli imamın lastikleri kesildi, malzemeleri çalındı
Yeni aldığı otomobili hacizli çıkınca çıldırdıYeni aldığı otomobili hacizli çıkınca çıldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.