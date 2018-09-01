Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde korkutan kaza

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa yakası girişi Ankara istikametinde meydana geldi.
Avrupa yakasında Yavuz Sulan Selim Köprüsü girişine doğru ilerleyen tır, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kaza mahalline gelen polis ekipleri önlem alarak 2 şeridi trafiğe kapatıp, diğer şeritlerden trafiğin akışını sağladı. Ekiplerin refüje devrilen tırı kaldırma çalışmaları sürüyor. (İHA)
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