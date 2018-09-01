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Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde korkutan kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde bir tır kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, köprünün her iki yönünde de trafik durma noktasına geldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde korkutan kaza

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa yakası girişi Ankara istikametinde meydana geldi.

Avrupa yakasında Yavuz Sulan Selim Köprüsü girişine doğru ilerleyen tır, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine kaza mahalline gelen polis ekipleri önlem alarak 2 şeridi trafiğe kapatıp, diğer şeritlerden trafiğin akışını sağladı. Ekiplerin refüje devrilen tırı kaldırma çalışmaları sürüyor. (İHA)

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