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Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda beton mikseri viyadükten uçtu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 09:21 | Son Güncelleme

Beykoz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda bir beton mikseri viyadükten uçtu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikseri sürücüsünün ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir beton mikserinin boşluğa düşmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Aykut Güzel (24) idaresindeki 34 GV 1195 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Viyadük 24'ten boşluğa düştü.

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Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Güzel, hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

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AA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Nasıl beceriyorsunuz yahu adam gibi kullansanız kimse zarar görmeyecek
çok geçmiş olsun
neye üzüleceğimi şaşırdım artık
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