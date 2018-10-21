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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YOLUNDA KAZA: 2 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 02:08 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan TIR bariyerlere çarptı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan TIR bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi öldü. Kaza, saat 22.00 sıralar Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru ilerleyen Necati Karagöz (45) yönetimindeki tabak ve bardak yüklü 05 LAP 220 plakalı TIR seyir halinde ilerlerken lastiği patladı. Lastiğin patmalmasıyla kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle, TIR'ın sürücüsü Necati Karagöz ve yanında bulunan arkadaşı Osman Köse sıkışarak can verdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda sıkışan sürücü Necati Karagöz ve Osman Köse'nin cansız bedenlerini sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemelerin ardından sürücü ve arkadaşının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. TIR'ın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görüntü
-Trafikten görüntü
-TIR'dan yola düen malzemelerin kaldırılması
-Parçalanan bariyerden görüntü
-Genel ve Detaylar

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