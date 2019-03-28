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Yavuz Sultan Selim köprüsünden 344 kilometre hızla geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

  Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA Yavuz Sultan Selim köprüsünde 350 kilometre hıza ulaşan Kenan Sofuoğlu, "Biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık.

Yavuz Sultan Selim köprüsünden 344 kilometre hızla geçti

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA
Yavuz Sultan Selim köprüsünde 350 kilometre hıza ulaşan Kenan Sofuoğlu, "Biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok" demişti.Ancak bir sürücü, akşam saatlerinde köprüde 344 kilometre hız yaptı.
İstanbul'du üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim'de araç yoğunluğu az olduğu için sürücülerden bazıları aşırı hız yapıyor. O sürücülerden biri köprüyü 344 kilometre hızla geçti. O anları görüntüleyen sürücüsü sosyal medyada paylaştı. Araçtaki göstergeden sürücünün geçiş saatinin 18.30 olduğu anlaşılıyor.

"NORMAL ŞARTLARDA YAPILMA ŞANSI ZATEN YOK"
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kala Kenan Sofuoğlu hız rekoru denemesi yapmıştı. 350 kilometre hıza ulaşan Sofuoğlu yaptığı açıklamada "Gelmeden önce belki '300 kilometre hız yaparım' diyordum ama o anki rüzgarda 350 kilometre hızın sorun olmadığını hissedince ben de gazı kesmedim. Bu köprünün de rekoru saatte 350 kilometre ile şu anda bizde. Bilmiyorum daha sonra kırılır mı çünkü biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok. Bugün bir fırsat verildi bize, biz de o fırsatı rekorla tamamladık." demişti.

(FOTOĞRAF)

Yavuz Sultan Selim köprüsünden 344 kilometre hızla geçtiYavuz Sultan Selim köprüsünden 344 kilometre hızla geçtiYavuz Sultan Selim köprüsünden 344 kilometre hızla geçtiYavuz Sultan Selim köprüsünden 344 kilometre hızla geçti

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