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Yavuz Yılmaz adına hatıra ormanı oluşturuldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 18:52 | Son Güncelleme

İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Engelsiz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Berna Yılmaz ve eşi Mesut Yılmaz oğulları Yavuz Yılmaz?ın vefatının ikinci yılında, oğullarının kurucusu ve icra kurulu üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi Yavuz Yılmaz hatıra ormanı projesini 521 ağaçla hayata geçirdi.  İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve çalışanlarının katıldığı Büyük Çamlıca Camii yanındaki park alanındaki ağaç dikme töreninde; fidanları öğrencilerle diken Berna Yılmaz, ?Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu?nun destekleriyle orman alanının Büyük Çamlıca Camii Park yanı olmasına karar verildi.

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Engelsiz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Berna Yılmaz ve eşi Mesut Yılmaz oğulları Yavuz Yılmaz?ın vefatının ikinci yılında, oğullarının kurucusu ve icra kurulu üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi Yavuz Yılmaz hatıra ormanı projesini 521 ağaçla hayata geçirdi.
İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve çalışanlarının katıldığı Büyük Çamlıca Camii yanındaki park alanındaki ağaç dikme töreninde; fidanları öğrencilerle diken Berna Yılmaz, ?Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu?nun destekleriyle orman alanının Büyük Çamlıca Camii Park yanı olmasına karar verildi. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederiz. Oğlumuz Yavuz Yılmaz?ın adını sosyal sorumluluk projeleri ile yaşatacağız? dedi.
Dikilen iki ağaca da torunları Berna Ceylin Yılmaz ve geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen Mesut Kaan Yılmaz?ın adı verildi. Yılmaz ailesinin sevenlerinin katıldığı ağaç dikim etkinliği Büyük Çamlıca Camiinde Yavuz Yılmaz adına okutulan dua ve verilen dua yemeği ile son buldu.

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