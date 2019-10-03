HABER

"Yavuz" yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi ‘Yavuz’, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu açıklarından demir alarak Kıbrıs’ın güneybatı açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yapmak üzere ilçeden ayrıldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondajına geçen ağustos ayında başlayan Yavuz, 17 Eylül 2019 tarihinde Taşucu Limanı açıklarında ikmal ve yeni yer tespiti için demirlemişti.Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekerken, ikmal için Taşucu açıklarından ayrıldı.

Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi ‘Yavuz’, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu açıklarından demir alarak Kıbrıs’ın güneybatı açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yapmak üzere ilçeden ayrıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondajına geçen ağustos ayında başlayan Yavuz, 17 Eylül 2019 tarihinde Taşucu Limanı açıklarında ikmal ve yeni yer tespiti için demirlemişti.
Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekerken, ikmal için Taşucu açıklarından ayrıldı. 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemiye, hücum botları da eşlik ediyor.
İkmal için Taşucu açıklarında bekleyen geminin, hazırlıklarını tamamladığı sondaj çalışmaları kapsamında Kıbrıs’ın güneybatı açıklarına hareket ettiği belirtildi.
6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
TESKİ’nin 2 bin 700 kilometrelik altyapı çalışması MARUF19’da konuşulduTESKİ’nin 2 bin 700 kilometrelik altyapı çalışması MARUF19’da konuşuldu
Siber güvenlik sektörü ‘Kamu Milli Siber Güvenlik’ Zirvesi’nde bir araya geldiSiber güvenlik sektörü ‘Kamu Milli Siber Güvenlik’ Zirvesi’nde bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Ankara'da feci kaza!

Ankara'da feci kaza!

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp gasp yapan iki şüpheli yakalandı

Kendilerini polis gibi tanıttılar! Turiste dehşeti yaşattılar

İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

Çanakkale Boğazı'nda tatbikat hareketliliği! NATO gemileri geldi

Bu sabah Çanakkale Boğazı

Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

İstanbul'da yine aynı manzara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.