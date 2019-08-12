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Yavuzeli’de trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Araban-Yavuzeli yolu Karadağ mevkisinde meydana geldi.

Yavuzeli’de trafik kazası: 4 yaralı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Araban-Yavuzeli yolu Karadağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Eray D. idaresindeki 27 AV 771 plakalı otomobil yokuş aşağı giderken direksiyon hakimiyeti kaybolarak savruldu. Savrulan araç yol kenarındaki boşluğa düşerek devrilirken, araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yavuzeli’de trafik kazası: 4 yaralı

Yavuzeli’de trafik kazası: 4 yaralı

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