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YAY Platformu sanayi ile üniversite arasında köprü olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 10:48 | Son Güncelleme

SANAYİ kuruluşlarının yüksek katma değerli üretim yapmalarını ve teknolojideki rekabetlerini artırmalarını destekleyen 'Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu', projenin iştiraklerinden İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tanıtıldı.

YAY Platformu sanayi ile üniversite arasında köprü olacak

İSTANBUL, (DHA)- SANAYİ kuruluşlarının yüksek katma değerli üretim yapmalarını ve teknolojideki rekabetlerini artırmalarını destekleyen 'Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu', projenin iştiraklerinden İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tanıtıldı. İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer, "Projenin amacı, sanayici ile üniversitede yaratılan bilgiyi bir araya getirebilecek bir arayüz yaratmak" dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) iştirakçileri arasında yer aldığı 'Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu' tanıtıldı. İKÜ Ataköy Yerleşkesinde bulunan Önder Öztunalı Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer, Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest, projenin iştiraki kuruluşların temsilcileri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

ÖĞRENCİ VE GİRİŞİMCİLERE DESTEK OLACAK

Türkiye'nin kalkınması adına bilgi ile ihtiyacın bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nihal Sarıer, "Projenin amacı, esas olarak sanayici veya çeşitli iş kollarıyla üniversitede yaratılan bilgiyi bir araya getirebilecek bu uygulamayı sağlayabilecek bir arayüz yaratmaktır. Ülkemizin en önemli eksikliklerinden bir tanesi bilgi ile ihtiyacın bir araya gelmesinde yaşanan zorluklardır. Bu manada bu projenin bir kullanıcı arayüzü olacağını ve öğrencilerimize, girişimcilere destek sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Öğrencilerin fikirlerini hayata geçirmek adına birçok projeye imza attıklarının altını çizen Prof. Dr. Sarıer, "Bunu yarışmalar ya da bitirme projeleri yöntemiyle yapıyoruz. Mühendislik Bölümünde çok kıymetli bitirme projesi çalışmaları var. Bunu pek çok kamu ve özel sektörde uygulamaya almıştık. Teknoloji Destek Birimi'nde öğrencilerin buluşları ödüllendirilmektedir. Bu platform, öğrencilerin güzel projeleri var hayata geçmesi adına destek olacaktır" ifadelerini kullandı.

HEDEF ÖĞRENCİLERİN FİKİRLERİNİ SANAYİYE AKTARMAK

Prof. Dr. Hamit Serbest ise YAY projesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Bu, yenilikçi arayüz yapılar. Arayüz yapı dediğiniz de üniversite, sanayi, girişimci arasındaki tüm ilişkileri yöneten sağlayan kolaylaştıran bir yapı diyoruz. Bu projede oldukça geniş bir yapı var. İçinde üniversiteler, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, TEKNOPARK İstanbul, ayrıca iki tane de Ar-Ge merkezi var. Bunların hepsi farklı farklı nitelikte yapılar. Ülkenin genel durumunu düşündüğümüzde derdimiz katma değeri yüksek ürün üretebilmek. Öğrencilere ne getirecek diye sorarsanız, öğrenciler dinamik bilginin sahibi olan kitledir. Bizim bu gençleri uygun bir motivasyonla bu çalışmalara yönlendirmemiz ve onlardan çıkacak fikirleri de uygun şekilde değerlendirerek yerleşik sanayimize aktarmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Gençlerin meraklı olması gözlem yapabilmesi lazım. İcat çıkarma sözüne de itibar etmemeleri gerekiyor."

YAY PROJESİ HAKKINDA

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından ‘Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’ kapsamında desteklenen bu yeni proje sayesinde üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri, sanayi Ar-Ge Merkezleri gibi farklı oluşumlardaki ara yüz yapılarının işlevselliklerinin, kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Bu amaca yönelik oluşturulan işletme modeli ile verimliliğin de artacağı öngörülüyor. Marmara Üniversitesi’nin yürütücülüğündeki YAY Platformu’nda, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Özyeğin ve Sabancı üniversitelerinin Teknoloji Transfer Ofisleri, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) yer alıyor.

YAY Platformu sanayi ile üniversite arasında köprü olacakYAY Platformu sanayi ile üniversite arasında köprü olacakYAY Platformu sanayi ile üniversite arasında köprü olacakYAY Platformu sanayi ile üniversite arasında köprü olacak

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