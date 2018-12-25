YAY Platformu sanayi ile üniversite arasında köprü olacak

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) iştirakçileri arasında yer aldığı 'Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu' tanıtıldı. İKÜ Ataköy Yerleşkesinde bulunan Önder Öztunalı Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer, Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest, projenin iştiraki kuruluşların temsilcileri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

İSTANBUL, (DHA)- SANAYİ kuruluşlarının yüksek katma değerli üretim yapmalarını ve teknolojideki rekabetlerini artırmalarını destekleyen 'Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu', projenin iştiraklerinden İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tanıtıldı. İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer, "Projenin amacı, sanayici ile üniversitede yaratılan bilgiyi bir araya getirebilecek bir arayüz yaratmak" dedi.

Türkiye'nin kalkınması adına bilgi ile ihtiyacın bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nihal Sarıer, "Projenin amacı, esas olarak sanayici veya çeşitli iş kollarıyla üniversitede yaratılan bilgiyi bir araya getirebilecek bu uygulamayı sağlayabilecek bir arayüz yaratmaktır. Ülkemizin en önemli eksikliklerinden bir tanesi bilgi ile ihtiyacın bir araya gelmesinde yaşanan zorluklardır. Bu manada bu projenin bir kullanıcı arayüzü olacağını ve öğrencilerimize, girişimcilere destek sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Öğrencilerin fikirlerini hayata geçirmek adına birçok projeye imza attıklarının altını çizen Prof. Dr. Sarıer, "Bunu yarışmalar ya da bitirme projeleri yöntemiyle yapıyoruz. Mühendislik Bölümünde çok kıymetli bitirme projesi çalışmaları var. Bunu pek çok kamu ve özel sektörde uygulamaya almıştık. Teknoloji Destek Birimi'nde öğrencilerin buluşları ödüllendirilmektedir. Bu platform, öğrencilerin güzel projeleri var hayata geçmesi adına destek olacaktır" ifadelerini kullandı.