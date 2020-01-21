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  4. Yaya geçidi tartışmasında "cep telefonu" kozu..

Yaya geçidi tartışmasında "cep telefonu" kozu..

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- YAYA geçidinde sık sık yaşanan tartışmalara değinen Avukat Fulya Uzunoğlu, "Trafik kurallarına uymayan araçların tespitinde MOBESE kamerasının olduğu yerde herhangi bir sorun yok.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- YAYA geçidinde sık sık yaşanan tartışmalara değinen Avukat Fulya Uzunoğlu, "Trafik kurallarına uymayan araçların tespitinde MOBESE kamerasının olduğu yerde herhangi bir sorun yok. Ancak kameranın olmadığı yerde tespit yapılması sorun teşkil ediyor. Bu tip durumlarda vatandaşın cep telefonuyla yaptığı tespit kabul edilebilir" dedi.

91 BİN 312 SÜRÜCÜYE CEZA
İçişleri Bakanlığının trafikte yaya ölümlerinin azaltılması amacıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesinin ardından denetim ve eğitim faaliyetleri de arttı. Geçen yıl ülke genelinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde trafik ışığı ya da görevlisinin bulunmadığı yaya veya okul geçitlerinde yayalara öncelik vermedikleri için 91 bin 312 sürücüye toplam 44 milyon 560 bin 256 lira ceza kesildi. Aynı zamanda trafik ışığı ya da görevlisinin bulunduğu yaya veya okul geçitlerindeki kurallara uymayan 7 bin 509 yayaya da toplam 810 bin 972 lira cezai işlem uygulandı.

YAYALARIN ŞİKAYETİ BİTMEDİ
İstanbul'da artan denetimlere rağmen birçok sürücü hala yaya geçidinde yayalara zor anlar yaşatıyor.
Kartal Rahmanlar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde bulunan yaya geçidini kullanmak isteyen Medine Vural, "Araçlar yol vermedi ve benim iş yerim burada. Burayı sürekli kullanıyorum. Kaç kere kaza geçiriyordum neredeyse. Böyle yanımdan geldi, kendimi zor toparladım. Ve bana bağırıyor, 'önünüze baksanıza' diye. Burası yaya geçidi. Ben hakkımı biliyorum, o hakka saygı duymuyor. Ve ben burayı benim hakkım olduğu için kullanmak istiyorum. Ama kimse saygı duymuyor, biz bunu yaşıyoruz sürekli" dedi.

"BU TİP DURUMLARDA VATANDAŞIN CEP TELEFONUYLA TESPİTİ KABUL EDİLEBİLİR"
Peki yaya geçidinde sürücülerin yol vermediği kişiler nasıl bir yol izlemeli? Avukat Fulya Uzunoğlu, "Karayolları trafik kanunun 74. Maddesinde yapılan değişiklik ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Bu düzenlemeye göre araç sürücüleri görevli veya trafik ışığı bulunmayan kavşak giriş ve çıkışlarına yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa durarak ilk geçiş hakkını onlara vermek zorundadır. Yayalara yol vermeyen sürücülere trafik para cezası kesilmekte ve ehliyetlerine 20 ceza puanı yazılmaktadır" dedi.

"CEP TELEFONUYLA YAPTIĞI TESPİT KABUL EDİLEBİLİR"
Uzunoğlu, "Trafik kurallarına uymayan araçların tespitinde MOBESE kamerasının olduğu yerde herhangi bir sorun yok. Ancak kameranın olmadığı yerde tespit yapılması sorun teşkil etmektedir. Bu tip durumlarda vatandaşın cep telefonuyla yaptığı tespit kabul edilebilir. Eğer bu durumda yaya yaralanır ise çevredeki güvenlik kameraları ve de tanıklar ile ispat edebilir bu durumu. Yaya kural ihlali yapan aracı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şikayet edebilir, online ihbar yapabilir ve bu şekilde şikayet hakkı kullanılabilir." diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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