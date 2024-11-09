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Yaya geçidi ve üst geçit istediler: Uluslararası otoyolu trafiğe kapattılar!

09.11.2024 19:43
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Çorum'un Osmancık ilçesinde eylem yapan mahalle sakinleri uluslararası karayolunu trafiğe kapattı. Yolda ölümlü kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri yaya geçidi ve üst geçit talebinde bulundu.

Yaya geçidi ve üst geçit istediler: Uluslararası otoyolu trafiğe kapattılar!

Osmancık D-100-E80 karayolunda Ağustos 2023 yılında başlayan yol yapım çalışmaları devam ediyor. Yol yapım çalışmaları Çorum Kavşağından, Kamil Kavşağına kadar yaklaşık 4 kilometrelik mesafede çift taraflı gerçekleşiyor. Çalışmalar kapsamında Ömer Derindere Bulvarı üzerinde bulunan Şenyurt Mahallesi'ni Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlayan kavşak ve yaya geçitleri kaldırıldı.

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YAYA GEÇİDİ VE ÜST GEÇİT İSTEDİLER

Işıklı kavşak ve yaya geçitlerinin kaldırılmasına tepki gösteren Şenyurt Mahallesi sakinleri, özellikle okula gitmek üzere yolu kullanan çocuklarının, can güvenliğinin olmadığına dikkat çekti. 1 saat eylem yapan mahalle sakinleri ambulanslar hariç araç geçişlerine izin vermedi, karayolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri eylem yapılan yol üzerinde güvenlik tedbiri alırken, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya telefonla bağlanarak Şenyurt Mahallesi Muhtarı Resul Bahar ile görüştü. Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Gür, belediye meclis üyeleri de eylemin yapıldığı söz konusu yola gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.

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"KAYMAKAM DUMAN, MESAJINIZ ALINDI"

Eylem yapılan bölgeye gelen Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, verilen mesajı aldıklarını belirterek, "Mesajınızı verdiniz, biz sizleri anlıyoruz. Sizlerin söylediklerinizin doğru olduğu kanaatindeyiz. Belediye Başkanımızla birlikte Bölge Müdürlüğüne gidip, mutlaka bir geçiş çalışmasının yapılması gerektiğini söyledik. Kendileri de bunu değerlendireceklerini beyan ettiler. Valimizin de bilgisi ve selamı var, kendisi ilgilenecek. Demokratik hakkınızı kullanarak mesajını verdiniz. Bundan sonrası artık bizde. Bizlerde elimizden gelen görüşmeler yaparak konuyu en güzel şekilde neticelendirilmesini sağlayacağız" dedi.

Eyleme katılan mahalle sakinleri "Biz yol istiyoruz, okula, çarşıya, işimize gidemiyoruz, alt geçit hakkımız söke söke alırız” şeklinde slogan atarak tepkilerini dile getirdiler. Yaklaşık 1 saat süren eylem olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum otoyol
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