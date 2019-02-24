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Yaya geçidinde ambulansın çarptığı öğretmen öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 22:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Burhanettin Şirin'e (52), ambulans çarptı.

Yaya geçidinde ambulansın çarptığı öğretmen öldü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Burhanettin Şirin'e (52), ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle 70 metre savrulan Şirin hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Öğretmen Burhanettin Şirin, Hurma Mahallesi'nden Liman Mahallesi'ne geçmek için Batı Çevreyolu üzerindeki yaya geçidini kullanmak istedi. Yaya geçidine çıkan Şirin'e, o sırada Kemer'den Antalya'ya hasta nakli yapan özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre savrulan Şirin'e ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık görevlileri yaptı. Şirin olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polisin incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yaya geçidinde ambulansın çarptığı öğretmen öldüYaya geçidinde ambulansın çarptığı öğretmen öldüYaya geçidinde ambulansın çarptığı öğretmen öldü

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