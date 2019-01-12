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Yaya geçidinde bekleyen köpeğe yol verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 15:36 | Son Güncelleme

BOLU'da, özel halk otobüsünün sürücüsü Burhan Parlak (39), yaya geçidinde bekleyen sokak köpeğine yol verdi.

Yaya geçidinde bekleyen köpeğe yol verdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, özel halk otobüsünün sürücüsü Burhan Parlak (39), yaya geçidinde bekleyen sokak köpeğine yol verdi. Otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı. Burhan Parlak, "Bir baktım yaya geçidinde köpek. Gözümün içine bakıyordu. Resmen yol istiyor, insan gibi. Zaten onu görür görmez hemen durdum" dedi.
Bolu Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüslerinde 15 yıldır şoförlük yapan Burhan Parlak, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyir halindeyken yaya geçidinde bekleyen köpeği gördü. Parlak, yaya geçidinde durarak köpeğe yol verirken, camı açıp eliyle işaret ederek sol tarafından gelen motosikletliyi de yavaşlaması için uyardı. Halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.
Olayın hayatında yaşadığı en ilginç ve güzel anlardan biri olduğunu ifade eden Burhan Parlak, "Seyir halindeydim. Yanımdaki yolcuyla konuşuyorduk. Polis de çevirme yapmıştı. Emniyet kemerimi kontrol ettim. Bir baktım yaya geçidinde köpek. Gözümün içine bakıyordu. Resmen yol istiyor, insan gibi. Zaten onu görür görmez hemen durdum. Yan camı da açtım çünkü sol tarafımdan gelen bir motorlu vardı. Ona elimle işaret ettim, 'Dur' dedim. Köpeğin bana bakıp geçişi vardı. O beni çok etkiledi. Hayatımda başıma gelen en güzel, en tuhaf işlerden biriydi. Orada insanın duyarlı olması gerektiğini gördüm, çevreyi, hayvanları, insanları o zaman sevdim. Bir hayvanın insanın gözünün içine bakıp da yol istemesi çok tuhafıma gitti. Gözlerinde onu sezebildim. Çevremizi sevmeliyiz. Ben onu bir köpek olarak görmüyorum. Bir insan olarak görüyorum. Çünkü bakışları her şeyi anlatabiliyordu. Şoför arkadaşlara tavsiyem; kendilerini geliştirsinler, çevreyi sevsinler, insanlarla iyi diyaloglar kursunlar. Trafik kurallarına uyalım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yaya geçidinde bekleyen köpeğe yol verdiYaya geçidinde bekleyen köpeğe yol verdiYaya geçidinde bekleyen köpeğe yol verdiYaya geçidinde bekleyen köpeğe yol verdi

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