Yaya geçidinde birdirbir oynadılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 5 genç, kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek sürücülerin şaşkın bakışları arasında yaya geçidi üzerinde birdirbir oynadı. Gençlerin, bu tehlikeli oyunu, bir aracın kameraları tarafından görüntülendi. Denizli-Antalya Karayolu Bağbaşı Kavşağı'nda, dün saat 22.00 sıralarında bekleyen 6 gençten 5'i, araçlara kırmızı ışık yanmasının ardından yaya geçidinde birdirbir oynamaya başladı. Bu sırada yol kenarında kalan diğer arkadaşları ise cep telefonuyla o anları görüntüledi. Sürücüler, gençlerin yolun karşısına geçmelerini beklerken, bir anda birdirbir oynamaya başlamalarını üzerine şaşırdı. Gençlerin tehlikeli oyunu araçlara yeşil ışık yanana kadar devam etti. Yeşil ışık yandığında sürücüler, kornaya basarak yoldaki gençleri uyardı. Gençlerin dağılması üzerine araçlar yollarına devam etti. Yaşananlar, bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

