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  4. Yaya geçidinde çocuğa çarpan sürücüden gazetecilere tepki

Yaya geçidinde çocuğa çarpan sürücüden gazetecilere tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:18 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde annesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçmekte olan çocuk, otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde annesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçmekte olan çocuk, otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından sürücü çekim yapan basın mensubuna tepki göstererek, “Burada haberlik bir şey yok. Haber bulamadığın için bu kazayı habermiş gibi çekiyorsun” diyerek tepki gösterdi.
Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi’nde bankaların önünde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağından gelen otomobilin durup yol vermesinin ardından annesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 10 yaşlarındaki D.D. isimli çocuğa, yolun sol şeridinden gelen ve durmayan Ayşe D.’nin kullandığı 07 LAV 75 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ayağının üzerinden geçtiği belirlenen D.D., olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, annesinin bir an bile elini bırakmadığı ve ağladığı gözlendi.

Araçtaki yaşlı kadının tansiyonu yükseldi
Diğer taraftan, kaza yapan otomobilde yolcu olarak bulunan yaşlı kadın, kazanın etkisiyle tansiyonunun yükselmesi sonucu rahatsızlandı. Yaşlı kadın olay yerine gelen ikinci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yayaya çarpan sürücüden gazeteciye tepki
Çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü Ayşe D., çekim yapan basın mensubuna tepki gösterdi. Basın mensubuna çekim yapmamasını söyleyen Ayşe D., "Burada haberlik bir şey yok. Haber bulamadığın için bu kazayı habermiş gibi çekiyorsun. Sen kimliğini söyle senden bunun hesabını mahkemede soracağım” dedi.

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