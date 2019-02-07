Yaya geçidinde halay çektiler

Tokat Gönüllüler Grubu ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Tokat İl Temsilciği tarafından düzenlenen etkinlikte halk oyunları ekibi yaya geçidinde halay çekti. Yaklaşık 30 öğrenci araçlara kırmızı ışık yandığında davul zurna eşliğinde halay çekerek yaya geçidinden yolun karşısına geçti. Kırmızı ışıkta duran araç sürücüleri yaya geçidinden geçen halk oyunları ekibini şaşkınla izledi.
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