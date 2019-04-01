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Yaya geçidinde kaza: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 17:34 | Son Güncelleme

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaya geçidinde, hafif ticari aracın çarptığı babaanne ve torunu ağır yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı babaanne ve torunu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun istikametinden Samsun yönüne giden Fatma Boztepe yönetimindeki 52 DB 847 plakalı hafif ticari araç, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Fadime Atama (55) ile torunu Selim Atama'ya (5) çarptı.

Ağır yaralanan ve ilk müdahaleleri olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan babaanne ve torunu, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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