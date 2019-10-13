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Yaya geçidinde kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi.

Yaya geçidinde kaza: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara yol vermek için duran Ahmet G. idaresindeki 46 FC 519 plakalı otomobile, Murat K. yönetimindeki 46 KJ 643 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet G. idaresindeki otomobil o sırada yaya geçidindeki 4 kişiye çarptı.
Kaza sonrası yaralanan Seda B. (19), Fatma K. (61), Fatma E. (54) ve Nuran K. (34) sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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