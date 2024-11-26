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  4. Yaya geçidinde korkunç kaza! 6 yaşındaki Emirhan yaşam savaşını kaybetti

Yaya geçidinde korkunç kaza! 6 yaşındaki Emirhan yaşam savaşını kaybetti

26.11.2024 11:22
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Adana'da yaya geçidinde olduğu sırada otomobilin çarptığı ve başka bir aracın da üzerinden geçtiği 6 yaşındaki Emirhan, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 44 yaşındaki anne Rovva Hammud'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Yaya geçidinde korkunç kaza! 6 yaşındaki Emirhan yaşam savaşını kaybetti

Elim kaza, 14 Kasım saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 51 ACU 019 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Rovva Hammud ile oğlu Emirhan Hammud’a çarptı.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Aynı yöne giden Resul K. yönetimindeki 01 AI 6775 plakalı otomobil de yola savrulan anne ve oğlunun üzerinden geçti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Rovva Hammud, Çukurova Devlet Hastanesi’ne, oğlu Emirhan ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücüler ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

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ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık durumu ağır olan Emirhan Hammud, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti. Emirhan’ın cenazesi, yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Anne Rovva Hammud’un ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin de devam ettiği bildirildi.Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüler Ali K. ile Resul K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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