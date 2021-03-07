HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaya geçidinde otomobil çarpan kadın metrelerce havada savruldu

Yaya geçidinde otomobil çarpan kadın metrelerce havada savruldu

07.03.2021 19:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yaya geçidinde otomobil çarpan kadın metrelerce havada savruldu

Ankara'da, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havada savrulan kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, geçen cuma günü öğle saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Orhan Kemal Caddesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen ve ismi henüz öğrenilemeyen kadına otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada metrelerce savrulan kadın, kanlar içinde yerde kaldı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kaza anını gören Cihan Akın, "Bir fren sesi duyduk, kafamızı çevirdiğimizde kadının 2 metre civarında havaya uçtuğunu gördük. Hemen kadının yanına gittik. O sırada ambulans geldi ve ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye götürdüler. Bu yolda sürekli kaza oluyor. Tam yaya geçidinde kadına çarptı. Kadın o anda ayağa kalktı ama durumu kötüydü" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'kadına şiddet' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'kadına şiddet' açıklaması
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara

En Çok Okunan Haberler

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

Bir vahşet daha! Eşini 4 çocuğunun gözü önünde öldürdü

Bir vahşet daha! Eşini 4 çocuğunun gözü önünde öldürdü

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'kadına şiddet' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'kadına şiddet' açıklaması

Kısa Çalışma Ödeneği bitecek mi? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Kısa Çalışma Ödeneği bitecek mi?

Köye alınmayınca jandarma noktasında cenaze namazı kıldılar

Köye alınmayınca jandarma noktasında cenaze namazı kıldılar

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Eski eşini tüfekle öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Eski eşini tüfekle öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Son Dakika: Sağlık Bakanı vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı

İşte vaka sayısı artan ve azalan iller!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.