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Yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 18:34 | Son Güncelleme

YALOVA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan inşaat işçisi Musa Özdemir (22), otomobilin çarpması sonucu 50 metre uzağa düşerek yaşamını yitirdi.

Yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu öldü

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan inşaat işçisi Musa Özdemir (22), otomobilin çarpması sonucu 50 metre uzağa düşerek yaşamını yitirdi. Aşırı hız yaptığı iddia edilen araç sürücüsü gözaltına alındı.
Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan inşaat işçisi Musa Özdemir'e, aşırı hız yaptığı öne sürülen B.S. yönetimindeki 34 NL 4953 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile 50 metre fırlayan uzağa düşen Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, otomobil sürücüsü B.S.'yi gözaltına alırken, Musa Özdemir'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu öldüYaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu öldüYaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu öldüYaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu öldü

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