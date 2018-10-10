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Yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ölen Ceren, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 19:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde annesi ve ablasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Ceren Aksoy (5), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde annesi ve ablasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Ceren Aksoy (5), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Manavgat Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde önceki gün Mehmet Karadelme yönetimindeki 07 GY 493 plakalı otomobil, Emniyet Müdürlüğü karşındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçen Nurgül Aksoy ile kızları Ceren ve Şehriyenaz Aksoy'a çarptı. Yaralanan anne ve kızları çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Antalya'da özel bir hastaneye sevk edilen Ceren Aksoy'un dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

Bugün saat 10.00 sıralarında yaşamını yitiren minik Ceren için Manavgat'ın Dolbazlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti düzenlenen törene Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, mahalle halkı ve Ceren Aksoy'un yakınları katıldı. Cenazede baba Şaban Aksoy, güçlükle ayakta dururken, hastanede tedavi gören anne Nurgül ile kızı Şehriyenaz Aksoy cenazeye katılamadı. Kılınan namazın ardından Ceren Aksoy'un cenazesi, Dolbazlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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