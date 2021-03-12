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  4. Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı

12.03.2021 23:30 | Son Güncelleme:
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Karabük’te yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı.Kaza, Zonguldak Caddesi’nde meydana geldi.

Karabük’te yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı.
Kaza, Zonguldak Caddesi’nde meydana geldi. R.Ç ve E.Ş. isimli iki kadına yaya geçidini kullandıkları sırada A.Ö idaresindeki 06 AD 562 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadınların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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