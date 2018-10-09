Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Ceren'in durumu ağır

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Nurgül Aksoy (38) ile çocukları Şehriyenaz (9) ve Ceren (5) yaralandı. Durumu ağır olan Ceren Aksoy'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kazadan dolayı büyük şok yaşadığını ve pişmanlık duyduğunu söyleyen otomobil sürücüsü ise adliyeye sevk edildi. Manavgat'ta dün saat 13.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yaya geçidinde Mehmet K.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucunda anne Nurgül Aksoy ile çocukları Şehriyenaz Aksoy ve Ceren Aksoy yaralandı. Durumu iyi olan Şehriyenaz Aksoy Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne Nurgül Aksoy ile kızı Ceren Aksoy ise Manavgat'ta özel bir hastaneye götürüldü. Dün ameliyat edilen Nurgül Aksoy'un durumunun iyi olduğu ve servise çıkarıldığı öğrenildi. Durumu ağır olan Ceren Aksoy ise Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Ceren Aksoy'un yoğun bakımda tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Diğer yandan kazaya karışan sürücü Mehmet K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Mehmet K., kazadan dolayı büyük şok yaşadığını, çok pişmanlık duyduğunu ve yaya geçidindeki yayaları görmediğini söyledi.

