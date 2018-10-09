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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Ceren'in durumu ağır (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 17:29 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dün yaya geçidinden karşıya geçmek isterken, Nurgül Aksoy ile çocukları Şehriyenaz ve Ceren'e otomobille çarpan Mehmet Karadelme, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Ceren'in durumu ağır (2)

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dün yaya geçidinden karşıya geçmek isterken, Nurgül Aksoy ile çocukları Şehriyenaz ve Ceren'e otomobille çarpan Mehmet Karadelme, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi. Kaza nedeniyle çok üzüntülü olduğunu dile getiren Karadelme, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından tutuklandı.

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